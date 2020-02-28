Адвокат рассказала, как избежать штрафов для учеников и их родителей

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Введение штрафов для учеников и родителей за агрессивное поведение по отношению к учителям не сможет решить проблему. Действовать нужно комплексно, рассказала адвокат, специалист по семейному праву, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко.

"В первую очередь, повсеместно создавать в школах комиссии по решению конфликтных ситуаций сродни медиации в разрешении семейных споров. Когда стороны садятся за стол переговоров и при помощи компетентного лица ищут выход из спорной ситуации. Также важно повышать престижность и авторитетность профессии учитель. Участие в формировании такого образа должно принять и государство, и общество – повышение уровня оплаты труда, снижение нагрузки, воспитание уважения к учителям у подрастающего поколения, добросовестное и ответственное исполнение должностных обязанностей педагогами. Конечно, потребуется время на получение эффекта от таких мер, но он будет носить положительный и долгосрочный характер", – рассказала Виктория Данильченко.

Ранее заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Михаил Авдеенко рассказал о новых мерах наказания за неуважительное отношение детей к учителям в школе. В том числе за оскорбление педагогов предлагается ввести штрафы.

Источник: МИА «Россия сегодня»