Стало известно, откуда в "заблокированном" Telegram миллиардные продажи

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Онлайн-продажи в заблокированном в России мессенджере Telegram размером в 1,1 миллиард рублей – это колоссальный серый рынок, но даже он всего лишь малая часть настоящих налоговых потерь. Такое мнение высказал управляющий партнер агентства по продвижению брендов и услуг SNMG Денис Терехов.

За 2019 год в мессенджере Telegram произвели онлайн-продажи на сумму в 1,1 миллиард рублей. Таковы данные аналитиков рекламной сети Admitad. По сравнению с 2018 годом продажи выросли на 196%.

Что и как продают в Telegram, объяснил Денис Терехов.

"Telegram - это не классический канал продаж. Там нет интернет-магазина, какой есть в Facebook или "ВКонтакте". Речь идет о "партизанском маркетинге" и продажах, которые осуществляются переводами на банковскую карту. Каналы в Telegram используются, как некая витрина, на которой выставляются товары и услуги. Маникюр какой-нибудь или автосервис. Цифра в миллиард, которую озвучили, пугающая, и она значит, что есть такой колоссальный неучтенный серый рынок", - пояснил эксперт по продвижению товаров.

И миллиард рублей - это далеко не все деньги, которые есть в Telegram. Наибольший поток средств проходит через " политический контент", рассказал Денис Терехов.

"Если говорить про Telegram, то это рынок политических каналов. Там кого-то хвалят или кого-то мочат за деньги. Тут надо говорить не о рекламе, а о пиаре. Скорее тут дистрибьюция политического контента, чем классического рекламного. Политический контент - это крупные сделки. Если банальная запись "на ноготочки" - это 3 тысячи рублей за услугу, то политический контент - это 3 миллиона за услугу", - считает эксперт.

Радио Sputnik напоминает, что Telegram с 2018 года заблокирован на территории России по решению суда. Такую меру принял после того, как создатели мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи шифрования.

Источник: МИА «Россия сегодня»