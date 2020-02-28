Виталий Мазнинов вступил в должность главы Туапсинского района

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28 февраля в Туапсе состоялась инаугурация нового главы Туапсинского района Виталия Мазнинова.

На торжественной церемонии присутствовали депутаты всех уровней, представители федеральных и краевых структур, правоохранительных органов, администраций поселений, предприятий и организаций, представители общественных объединений, священнослужители.

Принимая полномочия главы района, Виталий Мазнинов принес присягу и дал клятву улучшать благосостояние жителей муниципалитета, приумножать достижения района, направлять все свои силы, опыт и знания на его процветание.

Первый заместитель главы администрации Краснодарского края Андрей Алексеенко зачитал новому главе приветственный адрес губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. В своем поздравлении руководитель региона отметил: Туапсинский район - уникальная территория, обладающая большими возможностями, необходимо эффективно развивать имеющийся потенциал, муниципалитет должен выйти на качественно новый уровень развития, особое внимание нужно уделить обновлению коммунальной инфраструктуры, газификации, строительству парков и скверов, ремонту школ, детских садов, развитию социальной сферы, в каждом уголке Туапсинского района люди должны жить комфортно.

От себя лично Андрей Алексеенко добавил: «Должность главы – не просто работа, это служение - служение людям, своему Отечеству, это высокая, важная и очень ответственная миссия. Вы не имеете право не оправдать доверие людей, доверие губернатора».

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский отметил, что наша совместная задача решать проблемы людей, а свою команду нацелить на реализацию национальных проектов на территории Туапсинского района.

Плодотворной работы и успехов в достижении намеченных целей главе муниципалитета пожелал Андрей Булдин, депутат законодательного собрания края.

- Я в полной мере осознаю высокую степень возложенной на меня ответственности, - сказал, поблагодарив за оказанное ему доверие, Виталий Мазнинов. - В своей работе буду полагаться на жителей района, депутатский корпус, команду администрации, а руководствоваться - заботой о людях, обо всех и о каждом в отдельности. Работать будем так, чтобы о нас судили не по нашим словам, а по нашим делам.

Источник: https://tuapseregion.ru/adm/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/39337/