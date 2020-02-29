Владимир Синяговский отметил эффективную работу геленджикских парламентариев

/Общество/

28 февраля состоялась очередная сессия думы города-курорта Геленджика. Местные парламентарии отчитались о выполнении наказов избирателей. С отчетом выступил председатель думы Михаил Димитриев, который рассказал о выполнении наказов по каждому округу.

Отрадно, что нет территорий, в которых вообще ничего не сделано, это говорит о том, что депутаты действительно слышат, а не слушают своих избирателей и принимают максимум усилий для решения проблемных вопросов.

Немаловажно, что наказы плотно пересекаются с нацпроектами, например образование, доступная городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги. Так, например, отремонтирован тротуар по ул.Шмидта и ул.Маячной, обустроен новый по ул.Дивноморской в Геленджике, выполнены текущие и ямочные ремонты улиц Маяковского, Орджоникидзе и других, прогрейдированы ряд дорог, освещены улицы, проведены ремонты в дошкольных учреждениях и школах.

Спикер поблагодарил коллег за активную работу, но отметил, что общий объем выполненных наказов в 2019 году составляет около 84% от запланированных к выполнению, значит есть к чему стремиться.

Такая активная работа, стала возможной благодаря бюджетному финансированию, которое предоставлено по инициативе главы города Алексея Богодистова, и возможностью депутатов участвовать во всех проектах, реализуемых в муниципалитете.

«Молодцы! Хорошая практика, когда депутат подкреплен возможностью направления средств на решение проблем жителей. Это позволяет более оперативно решать волнующие их вопросы и показывает взаимную работу депутатского корпуса и администрации, направленную на благо людей», - отметил депутат Госдумы Владимир Синяговский.