Владимир Синяговский: Мы обязаны помочь людям разобраться в новых социальных мерах поддержки семьи...

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В Геленджикском местном отделении партии «Единая Россия» прошел «Семейный прием» граждан в рамках выполнения послания Президента РФ Федеральному Собранию.

Главный вопрос у многих - это изменения в мерах социальной поддержки семьям. Все понимаю, что ситуация улучшилась, но не все знают как получить ту или иную выплату, какой перечень документов необходимо подать. Для компетентного разъяснения по задаваемым вопросам на прием были приглашены представители соцзащиты, пенсионного фонда, депутаты.

Молодые родители положительно отметили грядущие изменения в школьном питании, увеличении и продление социальных выплат и пособий на детей.

Всем обратившимся были даны разъяснения, но в силу того, что есть некоторые процедурные моменты, связанные с утверждением механизмов осуществления выплат, каждый обратившийся с подобным вопросом будет оповещен дополнительно о порядке их получения.

«Подобные приемы необходимо проводить чаще, с приглашением профильных специалистов, чтоб граждане понимали, как реализуются инициативы Президента на местах, видели изменения, которые их касаются и знали как ими воспользоваться», - подчеркнул депутат Госдумы, член фракции Единая Россия Владимир Синяговский.