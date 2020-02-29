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Данные Банка России указывают на рост ипотечного рынка на фоне минимального уровня ставок

Рынок ипотечного кредитования переходит к росту, свидетельствует статистика Банка России.

 Объем выданных ипотечных кредитов в январе 2020 г. вырос на 14% по сравнению с январем 2019 года и составил 193 млрд рублей. В количественном выражении выдано 80,6 тыс. кредитов, что на 2% выше января 2019 года.

Улучшение ситуации на рынке ипотечного кредитования происходит в условиях рекордно низких ставок по ипотеке. По данным Банка России, ставка выдачи в январе 2020 г. снизилась до 8,84% — минимального значения за всю историю ипотечного рынка в России. Ставка на первичном рынке уменьшилась до 8,02%.

Значительная доля ипотечных кредитов на новостройки (около 20%) выдается по программе «Семейная ипотека» по ставке ниже 5%. С исключением льготных кредитов средняя ставка на первичном рынке оценивается в 8,48,6% — это ниже целевого показателя нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2020 г. — 8,7%. На вторичном рынке ставка составила 9,32%.

Источник: Пресс-Служба ДОМ.РФ

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Категория: Новости / Общество

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