В Краснодаре общественники и полицейские провели рейд по соблюдению правил парковки

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Инспекторы ГИБДД совместно с представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю Василием Бабаком и Общественного совета при УМВД России по г. Краснодару Максимом Жмутским провели очередной рейд по контролю соблюдения правил остановки и стоянки автомобилей в краевой столице.

С целью проверки законности стоянки авто и разгрузки городских трасс от пробок проверку провели на одной самых загруженных улиц города Краснодара. От незаконно припаркованных автомобилей очистили Партизан - на участке от ул. Аэродромной до ул. им. Тургенева. На данном участке организованы парковочные карманы, при этом водители продолжают парковаться вторым рядом, создавая помехи для других участников движения, включая общественный транспорт.

За время совместной работы с каждым нарушителем ПДД проведены профилактические беседы на предмет соблюдения правил парковки транспортных средств. В отношении нарушителей полицейские составили административные материалы, а припаркованный не по правилам транспорт - отправили на штрафстоянку.

«Подобные мероприятия очень важны, особенно для удобства передвижения по улицам нашего города граждан с ограниченными возможностями здоровья. Специализированные места для парковки, например, у входа в торговый центр, почти всегда забиты обычными автомобилями, тогда как специализированному транспорту просто негде припарковаться. С этой проблемой необходимо бороться», - заключил представитель Общественного совета при краевом главке Василий Бабак.

Аналогичные рейдовые мероприятия регулярно проводятся в разных районах краевого центра и на всей территории Краснодарского края.

Полиция Кубани напоминает автомобилистам об ответственности за нарушение правил парковки транспортных средств:

- остановка и стоянка транспорта на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья - эвакуация на штрафстоянку и штраф 5 тыс. руб.;

- остановка и стоянка транспорта дальше первого ряда от края проезжей части - эвакуация на штрафстоянку и штраф 1 тыс. руб.;

- остановка и стоянка транспорта на пешеходном переходе, тротуаре или на остановке общественного транспорта - эвакуация на штрафстоянку и штраф 1 тыс. руб.;

- остановка и стоянка транспорта проезжей части, повлекшая препятствие для движения - эвакуация на штрафстоянку и штраф 2 тыс. руб.;

- остановка и стоянка транспорта в зоне действия под запрещающим знаком - эвакуация на штрафстоянку и штраф 1,5 тыс. руб.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю