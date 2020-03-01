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В прокуратуре Новороссийска руководством прокуратуры края будет проведен прием граждан

5 марта 2020 года в прокуратуре города Новороссийска будет осуществляться прием граждан по вопросам соблюдения их прав и свобод.

Прием проведет первый заместитель прокурора Краснодарского края Малкин Владислав Александрович. Граждане и организации могут обратиться по вопросам соблюдения их прав, обеспечения законности и правопорядка с 10-00 до 13-00 по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, д. 49 (здание прокуратуры г.Новороссийска).

Телефон для справок: 8(8617)61-22-80.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Общество

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