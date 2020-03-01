1 марта - День сотрудника экспертно-криминалистических подразделений МВД России

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1 марта 1919 года в Москве открыт Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске Наркомата внутренних дел РСФСР. Именно этот день считается отправной точкой в истории экспертно-криминалистических подразделений в системе МВД России.

Первые шаги экспертно-криминалистиче­ской службы на Кубани относятся к 30-ым годам прошлого века. Тогда при уголовном розыске Управления милиции УНКВД по Краснодарскому краю создано регистрационное дактило­скопическое бюро. В 1940 году в составе оперативного отдела Управления ми­лиции УНКВД по краю создана Научно-техническая группа. Спустя 8 лет 20 ноября 1948 года она преобразована в самостоятельное струк­турное подразделение.

Работа по раскрытию любого преступления всегда начинается с осмотра места происшествия. Благодаря экспертам, иногда уже в ходе этого кропотливого занятия удается не только найти улики, но и установить личность подозреваемого в совершении преступления.

В настоящее время работа эксперта-криминалиста, как и 101 год назад, заключается в обнаружении, фиксации и изъятии следов преступника на месте происшествия, проведении судебных экспертиз и исследований по изъятым вещественным доказательствам, использовании экспертно-криминалистических учетов в раскрытии преступлений. Эксперты активно привлекаются для участия в иных следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, в частности, при осуществлении проверки подлинности подписей в подписных листах кандидатов на выборах, дактилоскопической и геномной регистрации лиц, ранее судимых за совершенные преступления, а также при отборе образцов голоса и речи, письменной речи для проведения сравнительного исследования.

Работа эксперта разнообразна и многогранна и всегда нацелена на поиск объективных обстоятельств событий для установления истины.

Кубанские эксперты-криминалисты выполняют более 40 тысяч экспертиз и около 12 тысяч исследований вещественных доказательств в год, более 90% из них помогают расследованию преступлений.

На сегодняшний день в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводится большая часть существующих видов экспертиз, а именно 44 вида, начиная от исследования следов рук, ДНК-исследований, заканчивая строительно-техническими и финансово-экономическими, почвоведческой и ботанической экспертизой.

Дактилоскопические учеты

Спустя более 100 лет методы работы экспертов-криминалистов существенно изменились и усовершенствовались. Однако и на сегодняшний день актуальной остается система дактилоскопических учетов. В дактилоскопической системе АДИС «Папилон-8» содержится более семи с половиной миллионов дактокарт, и 300 тысяч следов с нераскрытых мест преступлений. Это позволяет в автоматизированном режиме проверять все объекты, которые изымаются с мест преступлений.

Экспертиза денег, бумаг и документов

Еще один важный вид исследования, который проводят эксперты-криминалисты — это экспертиза денег, бумаг и документов. Фальшивые банкноты поступают на исследование в основном из банков и крупных магазинов, оборудованных специальной кассовой техникой. В лаборатории фальшивые банкноты исследуют с помощью специального оборудования и затем заносят в федеральную базу.

В настоящее время на учете в ГУ МВД России по Краснодарскому краю состоит более 11 тысяч поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов.

Согласно данным полицейской статистике чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей

Баллистическая лаборатория

Для экспертизы оружия в центре создана баллистическая лаборатория, где исследуют заводское и самодельное огнестрельное оружие, боеприпасы и их части. Специалисты могут по следам на пулях и гильзах определить, из какого экземпляра оружия был произведен выстрел.

В центре собрана большая коллекция оружия разных лет — На любой пуле и гильзе при выстреле остаются микроскопические следы от оружия, — рассказывает эксперт отдела криминалистических экспертиз старший лейтенант полиции Сергей Злобин. — Они, как отпечатки пальцев, уникальны для каждого экземпляра оружия. Исследуя эти следы, мы устанавливаем, была ли гильза или пуля стреляна из конкретного экземпляра оружия.

Самые важные данные, которые дает эксперт - это информация о личности преступника или факте использования предметов, изъятых у преступников, изложенная в заключениях специалистов. Каждые случай сугубо индивидуален и заранее оценить роль той или иной экспертизы не всегда удается. Конечно есть случаи когда вся надежда остается только на экспертизу, т.е кроме изъятых по делу следов ничего больше нет. И от эксперта ждут результатов по установлению причастного к совершению преступления лица, исследованиями, дающими такую информацию, обычно являются экспертизы следов рук и анализ ДНК.

ДНК-лаборатория

ДНК содержится практически во всех биологических выделениях человека, это современный и очень эффективный метод идентификации преступника. Вещественные доказательства в которых может содержатся ДНК поступают в основном с тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений человеку и лишения его жизни. На сегодняшний день опыт применения ДНК-анализа при расследовании преступлений уже доказал свою эффективность. Выводы экспертов, которые проводят такие анализы, нередко становятся основным доказательством в раскрытии преступлений. В прошлом году с использованием ДНК лаборатории раскрыто более 100 преступлений.

К примеру, в январе 2020 года именно по результатам исследования, проведенного сотрудниками ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, раскрыто ранее совершенное преступление. В 1993 году в краевой столице двое злоумышленников ночью ворвались в дом местных жителей и напали с ножом на спящих хозяев. От множественных колото-резанных ранений супруги скончались. Тогда, на месте происшествия эксперты обнаружили и изъяли два окурка сигарет, оставленные злоумышленниками. Установленный криминалистами генотип слюны нападавших был занесен в базу учетов. Нападавшие скрылись от правоохранительных органов. В 2020 году полицейским удалось разыскать одного из подозреваемых по указанному уголовному делу. После проведенной сравнительной экспертизы сотрудникам подразделения удалось установить причастность задержанного к двойному убийству. Ознакомившись с результатами исследования, задержанный сознался в двойном убийстве, совершенном им 27 лет назад.

Отдел экспертиз материалов, веществ и изделий

Экспертами отдела экспертиз материалов, веществ, изделий, и пищевых экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю ежегодно проводятся более 7 с половиной тысяч экспертиз. Объектами исследований экспертов являются наркотические средства, спиртосодержащая продукция, химические вещества, продукты питания, го­рюче-смазочные материалы, ме­таллы и сплавы, и целый ряд других веществ.

Начальник отдела экспертиз материалов, веществ, изделий и пищевых экспертиз подполковник полиции Иван Балабаев рассказал, что наиболее часто на стол к экспертам попадают изъятые из незаконного оборота наркотические вещества. Он также подчеркнул, что с недавних пор кубанские эксперты осуществляют новые направления исследований почвы и растительности, во многом характерные исключительно для южного региона.

Медико – криминалистическая лаборатория

Специалистами медико-кри­миналистической лаборатории ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводится довольно редкая экспертиза по восстановления прижиз­ненного облика человека и идентификации его личности по черепу. Эксперт-криминалист должен обладать талантом программиста и скульптора одновременно. Благодаря профессионализму эксперта возможно почти со ста процентной точностью смоделировать внешность человека по его останкам, после чего составленный фоторобот передается для осуществления дальнейших розыскных мероприятий. Чаще всего данный вид экспертизы применяется при идентификации неопознанных трупов. В результате в 2019 году полицейским удалось установить личность 60 неопознанных трупов.

Пожарно- и взрывотехнические экспертизы

При производстве пожарно- и взрывотехнических экспертиз специалисты проводят анализ взрывчатых веществ, продуктов и изделий, их содержащих, последствий взрыва и остатков взрывчатых материалов. Выявленные данные используются для определения особых обстоятельств в ходе расследования уголовных дел.

Заместитель начальника отдела технических экспертиз подполковник полиции Андрей Миронов продемонстрировал коллекцию изъятых взрывчатых устройств. Вот этот неприметный чемоданчик полицейские обнаружили и изъяли благодаря бдительности граждан. Внутри него находилось взрывчатое устройство. Специалисты взрывотехники обезвредили детонирующий механизм и передали образец на исследование в экспертно-криминалистический центр.

С использованием новейшего лабораторного оборудования в ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводятся криминалистические, химические, медико-криминалистические, фоноскопические экспертизы, все виды технических экспертиз. В работе экспертов используются технологии исследования структуры ДНК, элементного состава материалов и веществ, всех возможных видов микроскопии.

Проводимые исследования позволяют установить подозреваемого по вещам, к которым тот прикасался. К примеру, в январе 2020 года раскрыто ранее совершенное преступление

Всего в январе 2020 года в результате проведенных проверок по учетам следов рук, экспертно-криминалистическими подразделениями Краснодарского края дана розыскная информация по 194 лицам, подозреваемым в совершении преступлений. Из них положительных идентификаций по фактам убийств - 5, причинения тяжкого вреда здоровью -5, по фактам грабежей и разбоев - 19, краж чужого имущества - 127, квартирных краж- 30, угонов и краж автотранспорта - 26.

Приумножая славные традиции криминалистов старших поколений, нынешние сотрудники криминалисти­ческой службы обеспечивают широкое внедрение научных методов в повсе­дневную деятельность органов внутренних дел по раскрытию и расследова­нию преступлений.

За годы работы ветераны кубанской криминалистики внесли значи­тельный вклад в развитие экспертных подразделений. Благодаря их усилиям экспертно-криминалисти­ческая служба, по праву, считается одной из веду­щих служб системы Мини­стерства внутренних дел России.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю