В Астраханской области всероссийское молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия» пополнили более 150 участников

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В текущем месяце в Астрахани и Астраханской области более 150 детей вступили в ряды Всероссийского молодежного военно-патриотического движения «Юнармия».

В ходе проведенных региональным отделением движения «Юнармия» совместно с руководством Каспийской флотилии мероприятий со школьниками, студентами, членами военно-патриотических организаций и клубов были организованы торжественные мероприятия, где клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству дали более 150 детей, получив отличительные знаки.

Для участников движения также были проведены экскурсии на территории одного из корабельных соединений КФл, где юнармейцам были продемонстрированы новейшие малые ракетные корабли и современное вооружение Военно-Морского флота России.

Также в рамках проведенных мероприятий юнармейцы приняли участие в начальных этапах конкурса «Юный защитник отечества» и «Краса Юнармии-2020» промежуточные итоги которых были подведены в рамках празднования Дня защитника Отечества.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия» было создано в 2016 году и имеет свои отделения во всех регионах страны. С момента создания движение возродило добрые традиции молодежных организаций в России. Юнармия объединила множество детей и подростков со всей России.

В Южном военном округе шефскую помощь Юнармии оказывают все воинские части и соединения. Основной задачей движения является воспитание у молодежи чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране.

В движение вступить может любой желающий из числа детей школьного возраста.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа