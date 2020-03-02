Экономист объяснил падения выдачи кредиток россиянам

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Смартфоны стали причиной падения "карточного бизнеса" кредиток в России. Из-за более удобного способа оплаты россияне все чаще отказываются от "пластика" в пользу "облака", рассказал радио Sputnik доцент кафедры государственной политики МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

В январе 2020 года россияне получили на 21,7% меньше кредитных карты, чем за год до этого. Такие цифры приводит бюро кредитных историй "Эквифакс". В денежном выражении выдача кредиток упала до 22,8 миллиарда рублей.

Юрий Юденков считает, что такое падение произошло из-за победы смартфонов над физическими картами.

"Давайте четко понимать, что карточный бизнес прошел свой пик. Дальше будет снижение. Я не говорю, что оно будет резкое, но что роста, который мы видели в предыдущие годы, уже не будет. Сейчас другие средства оплаты. Все становится виртуальным. Сейчас вы можете со своего смартфона и часов расплачиваться в любом магазине. Вам достаточно иметь счет и смартфон, чтобы расплачиваться без карты", - рассказал экономист.

Кроме смены приоритетного способа оплаты покупок в кредит, на падение повлияло и новое банковское правило. С октября 2019 года кредитные организации должны оценивать финансовую нагрузку на конкретного человека при выдаче ему карты. Если оплата процентов по займу превышает определенный показатель дохода, то россиянину могут отказать в получение ссуды.

Источник: МИА «Россия сегодня»