В  «День открытых дверей»  легендарный командир группы  «Альфа» Герой Советского Союза генерал-майор Геннадий Зайцев посетил  бойцов отдела специального назначения «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю

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В этот день в отдел специального назначения «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю прибыли ветераны спецподразделения, дети сотрудников УИС и члены их семей, представители администрации Карасунского округа г. Краснодара,председатель общественного Совета при УФСИН России по Краснодарскому краю, школьники и журналисты городских и краевых СМИ.

Встречал гостей начальник подразделения, обладатель «крапового берета» полковник внутренней службы Сергей Горбунов, рассказавший им о служебном пути ОСН(Б) «Акула», основных функциях сил и средств специального назначения, а также о возможности обучения в высших учебных заведениях УИС.

Торжественное мероприятие приветственным словом открыл Геннадий Зайцев, легендарный командир группы «Альфа» генерал-майор Герой Советского Союза. Геннадий Николаевич отметил важность проведения военно-патриотических мероприятий и акций для подрастающего поколения. Поздравил всех присутствующих и пожелал успехов в дальнейшей службе.

Во время мероприятия гости увидели выставку образцов современного оружия и техники, стоящих на вооружении ФСИН, попробовали свои способности в скоростной разборке-сборке автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Все желающие смогли примерить форму бойцов спецназа, применяемую в различных спец операциях, вес ее может достигатьболее 40 кг. Сделать фото на память.

Командира ОСН (Б) «Акула» Сергея Горбунова и его сотрудников, от имени начальника УФСИН России по Краснодарскому краю генерал-майора внутренней службы Виктора Пестова и себя лично, с днем образования подразделения поздравилпервый заместитель полковник внутренней службы Олег Коробейников и вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам спецподразделения.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю