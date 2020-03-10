"Единая Россия" поддерживает инициативу...

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Депутат Государственной Думы России от Свердловской области Максим Иванов сообщил, что у фракции партии "Единая Россия" есть установка голосовать за роспуск нижней палаты парламента. По его словам, выборы будут назначены на сентябрь 2020 года.

Еще два единороса подтвердили, ччто после заявления Карелина стало ясно, "что мы эту инициативу поддерживаем". Об этом сообщают Телеграм-каналы.

Депутат Госдумы Владимир Синяговский прокомментировал новость: "Вопрос серьезный. В рамках регламента его раздадут нам в зале. Будет обсуждать и принимать взвешенное решение."