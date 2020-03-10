Нумеропсихолог рассказала, что таит в себе дата рождения

/Общество/

Каждый человек обладает набором личных качеств, которые формируют его характер с рождения. Чтобы их определить, нужно рассчитать "число экспрессии", рассказала нумеропсихолог Елена Солнечная.

В дате рождения каждого человека проявляется эмоциональная реакция на внешний мир, которая формирует возможность общаться с другими и выражать себя. "Число экспрессии", или язык любви, получается из сложения числа и месяца рождения, рассказала в интервью радио Sputnik нумеропсихолог Елена Солнечная. Она рассказала девяти "числах экспрессии", языке любви и страхах для каждого из них.

Число экспрессии 1

"Такой человек нуждается во вдохновении, слова любви должны помочь ему поверить в себя. Слова "Я тебя люблю" для него означают "Я верю в тебя, равняюсь на тебя". Страх этого человека – совершить ошибку", – рассказала Елена Солнечная.

Число экспрессии 2

"Этой цифре тяжело сказать признаваться в чем-то, страх связан с тем, что ее могут обмануть. Они страдают недоверием к окружающим, но слова "Я тебя люблю" открывают их сердце", – рассказала Елена Солнечная.

Число экспрессии 3

"Этим людям нравится дисциплина, соблюдение правил. В отношениях такой человек требует к себе деликатного отношения и почитания. Таким людям можно говорить "Мой повелитель" или "Мой генерал". У тройки работает страх и неумение передать полномочия, что может сыграть злую шутку", – рассказала Елена Солнечная.

Число экспрессии 4

"Такой человек достаточно уязвим, воспринимает действительность как плюс и минус, нет золотой середины. Любовь для этого числа – процесс, а слова любви – "Я готов помочь исполнению твоего желания". У этого человека никогда не хватает времени, его надо выдергивать. Такие люди боятся быть использованными, у них повышенное чувство вины", – рассказала Елена Солнечная.

Число экспрессии 5

"Эта цифра нуждается в постоянных знаниях и умениях. Такому человеку необходима поддержка, одобрение и внимание. Он нуждается в любви, как в лозунгах – "Ты крут, супер, невероятен". Язык любви для этого числа – то, что дает ему повод стремиться к новому и лучшему. А главный страх – остаться без развития", – рассказала Елена Солнечная.

Число экспрессии 6

"Язык любви для таких людей – похвала: "Ты красивый", "Ты грациозный", "Ты элегантный". Ему сложно себя контролировать себя, и он позволяет себе много вольностей: переедать, смотреть кино целый день. Поэтому необходимо вдохновение и чувство контроля", – рассказала Елена Солнечная.

Число экспрессии 7

"Такому человеку важно, чтобы принимали его решение, даже если оно неправильное. Слова любви – "Поступай, как хочешь", важно дать право ошибиться. Страх этого человека – неуверенность. Кроме того, ему важно давать свободу, давать побыть одному", – рассказала Елена Солнечная.

Число экспрессии 8

"Такой человек – вечный учитель, он обучает и указывает на ошибки и боится осуждения со стороны учеников. Такие люди выбирают сложные пути в отношениях. Они боятся быть непонятыми и несправедливо осужденными", – рассказала Елена Солнечная.

Число экспрессии 9

"Для таких людей важны лояльность, доброта и участие второго человека. В паре они проявляют себя гораздо лучше, чем в одиночестве. Самый большой стран – одиночество, поэтому они гиперответственны за других, готовы принести себя в жертву. Слова любви для них – указание на силу и характер", – рассказала Елена Солнечная.

Нумеропсихолог в интервью радио Sputnik назвала лучшие сочетания "чисел экспрессии". Если вы нашли такого партнера, можете успокоиться и просто наслаждаться жизнью.

"Сочетания 1+6, 1+9, 2+3, 2+6, 2+8, 3+5, 3+6, 3+9, 4+6, 5+5 и 8+9 дают возможность обрести "любовь на все времена". С таким партнером у вас нет задачи работать друг над другом, вы можете просто наслаждаться. У остальных сочетаний есть задача работать друг с другом, и она разная в зависимости от чисел", – рассказала Елена Солнечная.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/