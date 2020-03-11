Кто должен ремонтировать балконы?

/Общество/

В Новороссийске по решению суда управляющую компанию обязали восстановить 27 балконных плит в многоквартирных домах.

Согласно действующему законодательству ремонт балконных плит должен осуществляться за счет средств собственников.

Балконы и балконные плиты включены в полный перечень общедомового имущества. Его содержание ежемесячно оплачивается жильцами. В настоящее время управлением городского хозяйства проведены проверки управляющих компаний на предмет содержания балконных плит. По результатам проверок выданы предписания по устранению нарушений.

На сегодняшний день управляющими компаниями выполнен капремонт балконных плит в домах по улицам Советов 11,70 и 74, Карла Маркса 2, Днестровская 2, Губернского 22, Гайдара 2А и Рубина, 1. Проведены косметические ремонты балконов в домах по улицам Снайпера Рубахо 6 и Видова 157. Косметический ремонт потребовался 7 балконным плитам, в планах ремонт еще 10 балконов.

Чаще всего жители жалуются на выставление больших сумм на ремонт балконов в счет содержания общедомового имущества. Ввиду этого управлению городского хозяйства поручено выработать для жителей систему отсрочки оплаты за ремонт балконов и проработать этот вопрос с управляющими компаниями. Также УК необходимо следить за состоянием балконов, чтобы исключить угрозу обрушения и любые другие чрезвычайные ситуации.

Источник: Пресс-служба Администрации МО город Новороссийск