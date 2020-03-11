Вася Ложкин избран неформальным лидером Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

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Сегодня в Москве прошел съезд Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА, на котором были проведены все необходимые юридические процедуры в соответствии с законодательством РФ относительно данного этапа формирования Политической партии. Большинством голосов главой Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА был избран Руслан Хвостов. Также прошли голосования по избранию членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии и членов правления партии.

После официальной части состоялась пресс-конференция в галерее известного художника Васи Ложкина, на которой выступил сам автор картин и уже избранный глава Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА. Руслан Хвостов официально в медийном пространстве объявил о создании новой Политической партии, после чего ответил на все вопросы журналистов, интересовавшихся дальнейшими планами Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.

«Ближайшей нашей целью является регистрация региональных отделений партии минимум в 43 субъектах нашей страны, а затем мы планируем подать заявки в нескольких регионах на выборы в Законодательное собрание. Если мы успешно пройдём эти выборы, то получим возможность избираться в Государственную Думу, что в таком случае и попробуем сделать в следующем году», — отметил Руслан Хвостов.

Картина Васи Ложкина «Завтра уже наступило»

Помимо этого, представители прессы задавали вопросы об основных аспектах программы партии, новых акциях и других актуальных темах.

«Главной целью программы нашей партии является желание на деле доказать реальную жизнеспособность ЗЕЛЕНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ на политической арене нашей страны. Мы выступаем за внедрение программы раздельного сбора мусора таким образом, чтобы она действительно работала, а не существовала впустую, как сейчас. Мы выступаем за то, чтобы предотвратить климатический коллапс, препятствовать уничтожению разнообразия биологических видов, а также за избежание суицида нашей цивилизации от экокатастрофы. Также мы будем работать в направлении снижения экологического следа каждого гражданина нашей страны», — дополнил глава Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.

После речи Хвостова свои слова сказал хозяин галереи, друг и соратник экопартии Алексей Куделин (Вася Ложкин), который был избран неформальным лидером ЗЕЛЕНОЁ АЛЬТЕРНАТИВЫ. Он отметил, что деятельность ЗЕЛЕНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ близка ему по духу. Также художник пожелал победы на всех предстоящих выборах и сказал, что сделает всё от себя возможное для дальнейшего развития Политической партии.

«Не так давно представители ЗЕЛЕНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ обратились ко мне с предложением совместно создать полезное экологическое движение. Я понял, что их деятельность близка мне по духу и согласился. В свою очередь, хотел бы пожелать партии побед на всех выборах. Пусть небо будет голубым, трава зелёной и мир царит во всём мире», — сказал Вася Ложкин.

После пресс-конференции настала неформальная часть мероприятия, в ходе которой гости продолжили общение на актуальные темы, а также смогли оценить новые работы Алексея Куделина на экологическую тему, которые он написал специально к сегодняшнему событию.

Источник: телеграмм канал - Партия Зеленая Альтернатива