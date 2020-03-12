Интернет помнит не все или как Visa собралась воевать с паутиной

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"Все, что попадает в интернет, остается там навсегда". С этим правилом придется поспорить платежной системе Visa, которая запускает в России сервис по удалению персональных платежных данных в интернете. Об этом рассказал генеральный директор компании по защите от утечек информации Zecurion Алексей Раевский.

Visa анонсировала запуск в России сервиса, который даст возможность отслеживать, на каких сайтах сохранены данные вашей банковской карты и при необходимости удалить информацию. Доступ к такой услуге смогут получить только держатели карт платежной системы Visa в специальном приложении.

Алексей Раевский считает, что такой сервис будет востребованным, но не очень эффективным из-за противоречия с главным правилом, что "интернет все помнит".

"Этот сервис будет полезным. Данные о картах являются наиболее критичными и наиболее чувствительными, поэтому такая возможность будет востребована. Отследить все вводы карт довольно сложно. К этому могут оказаться не все готовы. Это история не на один год. И еще надо понимать, что идеально это работать не будет. Кто-то что-то забудет, кто-то в чем-то ошибется, и 100%-ной надежности не будет", – считает эксперт.

Будут ли похожие возможности внедрены конкурентами Visa в лице MasterCard и платежной системы "Мир", пока неизвестно.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/