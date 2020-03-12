Имущественная поддержка субъектам предпринимательства в Новороссийске

/Общество/

20.12.2019г. главой муниципального образования город Новороссийск Игорем Дяченко подписано постановление № 6338 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования город Новороссийск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов среднего и малого предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

В настоящее время в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства включены 24 объекта: 14 объектов недвижимого имущества (помещения, здания), 8 земельных участков для сельскохозяйственного использования и 2 автомобиля.

На 8 помещений поступили заявки от предпринимателей, желающих взять в аренду данные объекты недвижимости. Управлением имущественных и земельных отношений города готовятся документы для проведения аукциона.

Перечень имущества и Порядок предоставления имущественной поддержки размещены на сайте администрации муниципального образования, а также на сайте отдела по взаимодействию с малым и средним бизнесом.

https://mbnovoross.ru/gos_podderzhka/imushchestvennaya_podderzhka/

Если Вас привлек какой-либо объект муниципального имущества из Перечня, то Вы можете обратиться по вопросам аренды данного объекта в управление имущественных и земельных отношений, позвонив по телефону 671-245 или в отдел по взаимодействию с малым и средним бизнесом по телефону 643-875.

Источник: Отдел информационной политики и СМИ