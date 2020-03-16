Как бедность влияет на выбор работы у россиян

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При поиске работы россияне в первую очередь обращают внимание на уровень заработной платы, стабильность и социальные гарантии работодателя. Это объясняется уровнем бедности в стране, рассказал в интервью радио Sputnik директор общественного движения развития законодательства новых стратегий "Суверенный курс" Константин Андрианов. По его словам, настоящий уровень бедности в России намного превышает официальные данные.

По данным сервиса "Работа.ру" главные критерии работы мечты у жителей России – высокая заработная плата, стабильность и хороший коллектив, сообщают СМИ. Также важны расположение офиса и комфортные условия труда.

"Люди в России в массе своей не жадные, а бедные. По официальным данным, в стране всего порядка 20 млн. бедных, но это считается по тому населению, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Во всем цивилизованном мире бедность считают не по прожиточному минимуму, а по стоимости биологического минимума. Пограничной планкой служит величина дохода, которая позволяет приобрести необходимый объем товара для нормального поддерживания жизни. Эта граница у нас порядка 25тысяч рублей. Такой доход, по экспертным оценкам, не получают порядка 54% населения, то есть порядка 75 млн. человек. К тому же в России колоссальная закредитованность населения, люди начинают брать кредиты даже на покупку продуктов питания. Поэтому людям нужен, прежде всего, приемлемый уровень заработной платы, стабильность, гарантия, что зарплата не закончится через месяц или три, чтобы люди могли иметь хотя бы среднесрочный горизонт планирования. Еще один важный критерий – социальные гарантии работодателя, например, медицинское страхование", а – отметил Константин Андрианов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/