В профсоюзе учителей объяснили, почему в регионах не закрывают школы из-за коронавируса

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Министерство просвещения России не выпускает приказ о закрытии всех школ в стране из-за коронавируса, поскольку не хочет брать такую ответственность на себя.

Так решение закрыть московские школы, но оставить открытыми все остальные, оценил учитель русского языка и права и сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий в интервью радио Sputnik.

Школы Москвы будут закрыты с 21 марта. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, учебные учреждения будут закрытыми до 12 апреля.

В России пока нет общего запрет на работу школ из-за распространения коронавируса COVID-19, как во многих других странах. Министерство просвещения России только рекомендовало региональным властям перевести учеников на дистанционное обучение. Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий в интервью радио Sputnik рассказал, что за такими действиями скрывается нерешительность чиновников.

"Министерство просвещения выступило только с рекомендациями. Они не приказали перейти на дистанционное обучение, они не взяли на себя ответственность. Вместо них пришлось это сделать региональным властям. Во всем мире сейчас все закрывается из-за этой катастрофы. Да, значит и у нас надо закрыть. Лучше поздно, чем никогда", - считает сопредседатель профсоюза.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/