Маркетолог предсказал модель поведения ритейлеров

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Крупные игроки на продовольственном рынке будут стараться пополнять полки магазинов, чтобы не было дефицита, а вот мошенники активизируются и начнут спекулировать, рассказал в интервью радио Sputnik маркетолог, член Совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев.

В настоящий момент зафиксирован повышенный спрос на крупы, средства личной гигиены и бытовую химию, но ажиотаж носит временный характер. Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение, рассказал СМИ пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.

"Крупнейшие сети уже дали свои сообщения и заявления, что всего достаточно. Определенный ажиотаж начался, люди с некоторым стеснительным юмором накупили запас разного рода долгоиграющих продуктов. Крупные игроки не будут обдирать клиентов, покупатели такого не прощают. Коммерческий маркетинг направлен на наживу, но в любой социальной коммуникации подразумевается, что вы хотите выстраивать отношения. Покупателю не нравится, когда его обдирают, он такое не прощает. Поэтому крупные игроки не будут таким заниматься. Но отдельные люди думают, как на всем сделать денег. Обычно делают ноунейм бизнес, который не думает о репутации. Получерные, полусерые компании могут накупить маски, антисептики и пытаться с одного миллиона сделать десять. Их надо выявлять и пресекать. Правительство предпримет меры для тех, кто будет играть в такие игры, они понесут суровую ответственность", – рассказал Николай Григорьев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/