Что такое целевая аудитория и как её определить

/Общество/

Ни один проект не может существовать без целевой аудитории. Таковая и составляет своеобразный «костяк», который впоследствии станет источником стабильной прибыли.

Целевая аудитория - это некоторая группа пользователей, которые могут в большей степени заинтересоваться продуктом и долгосрочным сотрудничеством. Найти своих клиентов не так просто. Именно поэтому маркетинговым исследованиям уделяется так много времени и сил.

Целевую аудиторию обычно разделяют по возрасту, полу, уровню дохода, образованию, предпочтениям и прочим ключевым факторам, формирующим активность проса. Если отдельный представитель рынка умеет работать с целевой аудиторией, то ему будет гарантирован успех, поскольку число клиентов будет стремительно расти. Если «костяк» отсутствует, рекламные средства банально будут расходоваться впустую. Эффективность инвестиций будет очень низкой.

Для любого продукта можно обрисовать потенциального покупателя. К примеру, если это стиральный порошок, то выше вероятность того, что он заинтересует женщин. Товар может быть дешёвым и дорогим, предназначенным для инновационного оборудования или привычной техники. Каждый фактор стоит рассматривать отдельно. Если стиральное средство предназначено для современного оборудования, то женщина будет молодой и выделяться высоким уровнем дохода. Когда продукт доступный, то это, скорее всего, домохозяйки, которые хотят оптимизировать время и получить качественный результат за оптимальную цену.

Если продавец знает целевую аудиторию, то ему будет проще определить потребности таковой. Он будет знать, каким фактами и преимуществами стоит апеллировать, чтобы обратить внимание потребителей на конкретный продукт. Перед тем, как составлять потрет потенциального покупателя, необходимо проанализировать печень факторов. К ключевым можно отнести следующие:

Социальные (взаимодействие потребителя с обществом). Человек может учиться или работать, вести свободный образ жизни или состоять в браке, жить в центре или за городом;

Демографические. Сюда стоит отнести возраст, пол, а также сформировавшиеся в умах поколения культурные ценности;

Психологические. Речь идёт о существующих у целевой аудитории привычках, целях, планах и мечтах. Сюда можно отнести и присутствующие черты характера. Если портрет будет полным, то опытные специалисты легко смогут понять, готов ли клиент платить больше ради качества или хорошего сервиса, либо он отдаёт предпочтение бюджетным товарам и стремится к тотальной экономии;

Поведенческие. Необходимо точно понимать, какие причины могут замотивировать человека на совершение активного действия, или покупки.

Евгений Счастливый