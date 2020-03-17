Умер малоземелец Александр Москалец

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17 марта Новороссийск простился с почетным гражданином города-героя, ветераном Великой Отечественной войны - Александром Александровичем Москальцом. Глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко и депутат Государственной Думы Владимир Синяговский принёсли слова соболезнования родным и близким.

Все, кто имел честь быть знакомым с этим героическим человеком, знали его как истинного патриота с несгибаемой волей и мужеством.

В 18 лет уйдя на фронт, он с честью прошел все испытания Великой Отечественной войны.