Перенос спартакиады

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"Мир без границ" переносит соревнования по дартсу, которые должны были пройти 28 марта в Геленджике. Причина - распространение коронавируса в стране. Совет организации обратился к участникам:

"Уважаемые друзья! В связи с ограничениями по распространению эпидемии короновируса и в соответствии с Письмом Министерства спорта Российской Федерации N ОМ-01-00/2073 от 16.03.2020г. и Приказа Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края N 322 от 17.03.2020г. Совет ООКК "Мир без границ" принял решение о переносе II-го этапа открытой спартакиады Черноморского побережья "Мир без границ" с 28 марта 2020 года по адресу: г.Геленджик, ул.Гринченко 31А, в спортивном комплексе "Фортуна". О времени и месте проведения мы сообщим дополнительно.

Уважаемые коллеги, друзья, соратники прошу всех не расстраиваться и сохранять самообладание! Что нас не ломает - то делает крепче!

Председатель совета Виталий Козырев."