Торгово развлекательным центрам рекомендовано временно приостановить работу

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Соответствующий документ подготовлен краевым департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Сообщл в пресс-служба адмнистрации Краснодарского края.

Согласно документу, руководителям организаций общественного питания, а также спортивных, развлекательных, культурных, досуговых, культурно-зрелищных организаций, расположенных в торгово-развлекательных центрах и комплексах, развлекательных комплексах, рекомендовано приостановить их работу с 18 марта до 1 мая.

На этот же период рекомендуется прекратить работу развлекательных организаций, компьютерных, игровых, ночных и других развлекательных клубов с числом посетителей более 100 человек одновременно.

– Многие вузы перешли на дистанционную форму обучения. Из-за вируса в кубанских школах продлили каникулы. У учащихся появилось много свободного времени, поэтому, чтобы не допустить ухудшения эпидобстановки, необходимо приостановить работу указанных организаций и заведений, – прокомментировал руководитель департамента Роман Куринный.

Глава ведомства уточнил, что исключение составляют торговые объекты, обеспечивающие продовольственную безопасность края.

Отметим также, что руководителям организаций игорной зоны «Красная поляна» с числом посетителей более 100 человек одновременно рекомендовано приостановить работу до 1 мая. Приказ об этом подготовлен департаментом имущественным отношений Краснодарского края.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края