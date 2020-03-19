Судовое оборудование от надёжного поставщика

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Важно, чтобы оснащение судна было не только полноценным, но и надёжным. Поэтому все требуемое оборудование и приспособления стоит покупать у проверенных поставщиков.

Онлайн-магазин «Семь Футов» предлагает отопительные установки для яхты, холодильные агрегаты, вентиляцию и водоснабжение по приемлемой стоимости. Благодаря этому обеспечиваются нормальные условия для проживания и работы экипажа, а также находящихся на борту пассажиров. Детальнее ознакомиться с большим выбором товаров можно через онлайн-каталог, а для оформления заказа достаточно добавить требуемые позиции.

Отопительные агрегаты

Все требуемые для отопления лодки представлены на сайте «Семь Футов». Покупатели могут рассчитывать на покупку бойлеров и накопительных баки, газовых плит и духовок, а также прочих устройств по выгодной цене. В ассортименте представлены дизельные и бензиновые, керосиновые и воздушные отопители.

Приобрести можно не только комплектующие, но и целые комплекты для яхт. Поставки приборов осуществляются непосредственно из Европы. Как показывает практика, продукция надёжная, бесшумная и безопасная. Любая выбранная отопительная установка, независимо от типа топлива, обеспечит благоприятный микроклимат в каюте.

Холодильные установки

Такие агрегаты используются для охлаждения и хранения пищи, а также улова. Судовые холодильные установки разработаны на базе стационарных холодильников, только с некоторыми конструктивными изменениями, для улучшения устойчивости при вибрациях и попадания солёной воды.

Сотрудники онлайн-магазина окажут помощь с выбором холодильных установок, учитывая параметры судна и условий его эксплуатации, не забывая про бюджет. Комплектующие поставляются из Европы, поэтому отличаются высоким качеством.

Водоснабжение для плавсредств

Важным компонентом водоснабжения катера и любого другого судная выступает помпа. Современные модификации способны перекачивать до 100 л/мин воды. Специалисты сервиса помогут с выбором помпы для решения поставленных задач.

Доставка заказа осуществляется в разные города страны. В некоторых случаях на это может потребоваться до 30 дней в зависимости от наличия определённой единицы на складах и оперативности работы курьерских служб. Для удобства совершения покупки предусмотрены различные варианты оплаты.

Евгений Счастливый