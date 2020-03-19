/Общество/

Министерство здравоохранения информирует

На 19.03.2020 всего в медицинские организации края госпитализировано лиц с подозрением на COVID-19 - 136 чел.,
из них продолжают стационарное лечение - 60 чел.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 772 человека.
Всего проведено - 2702 лабораторных исследования, из них 1 положительный на новый коронавирус.

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Категория: Новости / Общество

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