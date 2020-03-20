Депутаты Госдумы планируют рассмотреть ипотечные каникулы для срочников

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Депутаты Госдумы планируют уже в апреле рассмотреть законопроект, который даст право на получение ипотечных каникул призывникам срочной службы. Об этом СМИ рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Список категорий граждан, имеющих право на получение ипотечных каникул и сроки надо расширять, оценила инициативе эксперт проекта "За права заемщиков" ОНФ Александра Пожарская в интервью радио Sputnik. По ее словам, форс-мажор также должен стать основанием для предоставления такого права.



"Как авторы инициативы о введении ипотечных каникул мы всегда выступали за расширение списка тех категорий граждан, которым должны быть предоставлены ипотечные каникулы, за увеличение срока. Мы считаем, что полгода - это минимальное количество времени, в которое человек способен решить свои проблемы. В связи с той ситуацией, которая сейчас происходит с короновирусом, нужно рассмотреть тот вопрос, что форс-мажор такого планетарного масштаба тоже должен учитываться в качестве повода для предоставления ипотечных каникул. Сейчас достаточно сложная экономическая ситуация. И имеет смысл говорить не только о солдатах срочниках, о людях, оказавшихся в сложной экономической ситуации, но может быть имеет смысл законодателям обсудить дополнительные параметры, потому что список тех, кому ипотечные каникулы предоставляются, достаточно ограничен", - отметила Александра Пожарская.

Она так же напомнила ситуации, когда гражданин имеет право обратиться в банк за получением каникул по ипотеке.

"Важно помнить, что ипотечные каникулы заемщик может получить в том случае, если это его единственное жилье. Ипотечные каникулы можно оформить один раз на протяжении всего периода обслуживания ипотеки. Ипотечные каникулы невозможны, если этот кредит уже рефинансировался ранее. Обязательства, при которых банк обязан предоставить ипотечные каникулы, это - инвалидность 1 или 2 группы, это снижение дохода заемщика более, чем на 30%, это безработица, временная нетрудоспособность не менее, чем 2 месяца и увеличение количества лиц, находящихся на иждивении", - сказала эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/