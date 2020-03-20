Спорту и культуре дают налоговую отсрочку

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Правительство делает шаги навстречу малому и среднему бизнесу и определенным секторам экономики, но эти шаги должны быть более масштабными и разнообразными.

В первую очередь нужно обеспечить льготные программы кредитования, рассказал в интервью радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Правительство предоставит отсрочку по уплате налоговых и страховых взносов до 1 мая сферам физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии. Напомним, на фоне распространения коронавируса отменены массовые спортивные мероприятия, приостановлена работа театров, концертных залов, музеев. Культурные учреждения будут разрабатывать онлайн-программы для посетителей.

"Ранее мы имели пакет по туроператорам и по авиакомпаниям, теперь добавляются спорт, культура, развлечения и другие сферы. Компании в сфере спорта и развлечений сейчас в тяжелом состоянии, им нужны льготы. Большая часть этих компаний – мелкие компании, которые живут с оборота, они не могут остановиться на два месяца, а потом снова открыться. Это касается и общепита. То, что правительство решило помогать, – положительный факт, но этого мало. Налоговые каникулы и мораторий на платежи в социальные фонды – это здорово. Но есть персонал, которому нужно платить зарплату, есть аренда помещений, у общепита есть запасы продовольствия", – рассказал Алексей Зубец.

Помогать надо больше и быстрее, считает экономист. Иначе бизнес уже не спасти.

"Запас живучести прочности и у многих предприятий, в том числе общепита, – две недели. Если через две недели им не помочь, начнутся процессы, которые будут необратимы. Крупным сетевым компаниям, кафе и ресторанам, мало что угрожает. А для малого и среднего бизнеса, у которого один магазинчик или два ресторанчика, наступают тяжелые времена", – считает Алексей Зубец.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/