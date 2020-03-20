Призыв в армию не переносится? Разбираем риски

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Отказ от переноса весеннего призыва в армию на более поздний срок может грозить угрозой заражения коронавирусом или сезонным гриппом миллиону россиян. Об этом рассказал директор общественной инициативы "Гражданин и армия" Сергей Кривенко в интервью радио Sputnik.

Министерство обороны России отказалось от идеи сдвинуть весенний призыв в армию на более поздний срок из-за угрозы коронавируса COVID-19. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июня, как и обычно бывает. Такое решение принял министр обороны Сергей Шойгу.

Такой шаг Минобороны может поставить под угрозу жизни и здоровье всех россиян, которые будут вынуждены явиться в военкоматы. Сергей Кривенко в интервью радио Sputnik заявил, что таковых может быть около миллиона человек.

"Ситуация тревожная. У нас призывается примерно 150 тысяч человек, но через военкоматы проходит больше. Сейчас военкоматы пройдет миллион человек, и это довольно опасно. Если они там заразятся, то они потом вернутся домой и перезаражают своих родственников", - рассказал общественник.

Как будут защищать всех пришедших по повесткам в военкомат – пока неизвестно. Министр обороны Шойгу заявил, что всех призванных в обязательном порядке проверят на коронаврус, чтобы не допустить попадание вируса в армию. Также новобранцы проведут двухнедельный карантин в воинских частях.

Такие меры предосторожности очень помогут, поскольку у российской армии уже есть печальный опыт с опасными заболеваниями, рассказал Сергей Кривенко в интервью радио Sputnik.

"Как бы военные ни планировали свои действия, мы помним, что лет 7 или 8 назад в войсках были вспышки пневмонии. От них погибали военнослужащие по призыву, поскольку после зимы они приходили ослабленные, а их заставляли зарядку делать, хотя был карантин. Может быть, они извлекли опыт, но рисковать, наверное, не стоит. Вполне можно было начать призыв где-нибудь 15 мая", - считает общественник.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/