Туапсинская межрайонная прокуратура выявила нарушения в работе органов местного самоуправления по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

/Общество/

Туапсинская межрайонная прокуратура в ходе проверок соблюдения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций выявила нарушения в работе органов местного самоуправления.

Так, во всех поселениях района имелись неисправности в работе комплексной системы экстренного оповещения населения.

В связи с изложенным межрайонная прокуратура в адрес глав поселений внесла представления об устранении нарушений указанного законодательства, по результатам рассмотрения которых муниципалитеты отчитались о проделанной работе по устранению неполадок в работе системы.

В порядке контроля за реальным устранением нарушений Туапсинский межрайонный прокурор с привлечением специалистов отдела по делам ГО и ЧС администрации Туапсинского района осуществил выезд в Октябрьское, Шаумянское, Вельяминовское и Георгиевское сельские поселения района, в ходе которого подтвердилось устранение ранее выявленных нарушений, связанных с неработоспособностью систем оповещения.

Вместе с тем установлено, что во всех проверенных населенных пунктах не обеспечен полный охват оповещением проживающих там граждан, а имеющихся гидрологических постов недостаточно для своевременного оповещения населения об угрозе подтопления.

По результатам проверки главам муниципальных образований внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/tuapsinskaya-mezhrayonnaya-prokuratura-vyyavila