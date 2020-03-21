Правительство сможет экстренно перераспределять бюджет

/Общество/

Возможность правительства оперативно перераспределять ресурсы бюджета направлена на то, чтобы хотя бы в каких-то пределах сохранялась стабильность экономики.

Если ничего не делать, стабильность экономики просто рухнет, как начали делать некоторые отрасли, рассказал в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник Центра исследования бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин.

О том, что правительство получит право экстренно перераспределять бюджет, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это позволит поддержать экономику в условиях ухудшения ситуации из-за распространения коронавируса.

"Если все поправки рассматривать через парламент, будет задержка на достаточно длительный срок. Правительство получает возможность в ручном режиме все регулировать, но при этом весь спрос с него. Если оно не справится, будет катастрофа для самого правительства, пенять будет не на кого", – рассказал Александр Дерюгин.

Расходы не должны сокращаться, они должны, наоборот, вырасти, считает эксперт.

"Если в кризис сокращать расходы, то экономика рухнет еще сильнее. В худшем случае будет перераспределение. Поддержку должны получать отрасли, которые терпят бедствие. Отрасли, деятельность которых связана с собранием людей в одном месте – транспорт, театры, кинотеатры, спорт, образование, здравоохранение", – считает Александр Дерюгин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/