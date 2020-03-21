ЦБ оставил ставку в покое. Объясняем, что это значит

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Решение Центробанка России не менять ключевую ставку на фоне эпидемии коронавируса и падении цены на нефть – это правильный ход, который позволяет выждать и понаблюдать за "турбулентной ситуацией" на рынках без резких движений. Такое мнение озвучил научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Евгений Горюнов в интервью радио Sputnik.

Центральный банк России (ЦБ) в пятницу принял решение не менять ключевую ставку. Она остается на уровне 6%. Евгений Горюнов считает, что это хорошо.

"С моей точки зрения, удерживание процентной ставки является очень правильным решением. Не надо торопиться, не надо бежать впереди паровоза. Пока неизвестно, что будет с экономикой США, когда по ней ударят низкие цены на нефть. Надо выжидать, смотреть вперед и просчитывать разные варианты и, что самое главное, высчитывать наиболее вероятные варианты, а не распылять ресурсы по целому вееру возможностей", - считает экономист.

За прошлый год ЦБ снизил ключевую ставку суммарно на 1,5%. В начале 2020 года этот тренд продолжился, и снижение составило еще 0,25%.

В условиях падения курса рубля, нестабильной цены на нефть и развития событий с коронавирусом, экономисты заговорили о том, что ЦБ вновь поднимет ставку. Евгений Горюнов рассказал радио Sputnik, что такого точно не должно произойти, если Россия хочет пережить надвигающийся кризис.

"Все разговоры о том, что надо повышать ключевую ставку, противоречат стратегической позиции Центрального банка. Его политика направленна на снижение издержек производителей и домашних хозяйств при выплате займов. Снижение ключевой ставки способствует росту экономики. Мы сейчас в этом нуждаемся, чтобы противодействовать наступающему экономическому и финансовому кризису", - уверен экономист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/