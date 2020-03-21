/Общество/

Связь готова работать в условиях карантина

«Ростелеком» обеспечил устойчивую работу национальной сети связи в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Для этого в компании разработали и осуществили комплекс организационно-технических мероприятий для устойчивой работы национальной телекоммуникационной инфраструктуры.

Зафиксированное увеличение нагрузки на сеть «Ростелекома», например, в Москве и Московской области, в дневной период составило около 20% с момента объявления повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Это никак не повлияло на функционирование и качество услуг и сервисов компании.

 

Источник: департамент внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»

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Категория: Новости / Общество

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