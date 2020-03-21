Михаил Развожаев: В Севастополе на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции...

/Общество/

Глава города Михаил Развожаев обратился к жителям Севастополя в связи с распространением коронавируса по территории России.

"Уважаемые севастопольцы! В Крыму у наших соседей, к сожалению, подтвердился первый случай заражения коронавирусом.

Как сообщают коллеги - этот человек давно уже под карантином, поэтому дальнейшее заражение окружающих исключено.

Что это значит для Севастополя? Это значит, что все меры, которые мы ввели - неукоснительны к соблюдению. Это значит, что только все вместе - мы сможем противостоять коронавирусу.

Все люди, которые возвращается из стран, с подтверждёнными случаями коронавируса - обязаны самоизолироваться на 14 дней! Это сейчас главная мера профилактики.

Даже если вы чувствуете себя нормально, это необходимо сделать! Вирус в начальной стадии может никак себя не проявлять, но вы можете быть его носителем и заразить окружающих.

Мы обладаем информацией о тех, кто пересёк границу и будем связываться с этими людьми, но я в первую очередь призываю к сознательности тех, кто вернулся из поездок. Нужно понимать всю серьёзность ситуации, но при этом - не паниковать.

В Севастополе на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции, но мы готовы - ко всему.

Обо всех изменениях ситуации - информировать буду лично, каждое утро - публикую свежую сводку в сториз.

В Севастополе мы организовали горячие линии для консультирования по вопросам профилактики и лечения COVID-19:

112 — система экстренных вызовов (круглосуточно)

+7 (8692) 41-77-07 — горячая линия Департамента здравоохранения города Севастополя (круглосуточно)

8 (800) 5-800-800 — единый контакт-центр здравоохранения Севастополя (круглосуточно, с мобильного бесплатно)

0 (800) 5-800-800 — единый контакт-центр здравоохранения Севастополя (круглосуточно, с домашнего бесплатно)

8 (978) 919-11-23 — горячая линия межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю (понедельник-пятница с 9:00 до 18:00)

8 (800) 2000-112 — единая горячая линия по России (круглосуточно)."