Конституция может "вызвать апатию" 

/Общество/

Перенос всероссийского голосования по поправкам к Конституции страны необходим, чтобы получить хорошую явку. Если голосование пройдет 22 апреля, как и запланировано, то это вызовет у населения лишь апатию, рассказал директор Института избирательных технологий Евгений Сучков.

Разговоры о возможном переносе голосования по поправкам к Конституции России возникли из-за эпидемии коронавируса. Чтобы не дать распространятся смертельному заболеванию, власти вынуждены ограничивать массовые мероприятия, а всероссийское голосование как раз подходит под это описание.

СМИ сообщают, что решение о переносе уже принято и голосование состоится в июне. Пока официально никто такое решение не подтвердил, да и оно не очень целесообразно, считает Евгений Сучков.

"Проводить сейчас голосование по поправкам абсолютно нецелесообразно. Что касается возможного переноса на июнь, то пока рано об этом говорить. Может, стоит перенести голосование и на год. Нет никакой срочной необходимости в принятии этих поправок сегодня и сейчас. Перед страной возникла проблема здоровья граждан и проблема экономики. Главное для населения – это то, как будут решаться эти взаимосвязанные проблемы", – уверен эксперт по выборам.

Поправки в Конституцию вносятся с подачи Владимира Путина. Президент России еще в январе во время послания Федеральному Собранию заявил, что основной закон страны надо актуализировать под современную жизнь.

Чтобы поправки вступили в силу, документ должны одобрить парламентарии, подписать президент, и за него должны проголосовать россияне. Все, кроме последнего пункта уже произошло.

"Последние опросы и контакты с избирателями, которые у нас есть, говорят о том, что для населения России поправки к Конституции стоят не на первом месте. Из-за коронавируса они даже не на двадцать первом месте по значимости. Попытки искусственно ускорить процесс принятия поправок –это неправильно. Если это произойдет, то будет апатия у населения, нежели протестное голосование. Скорее будет, отсутствие явки", – считает эксперт по выборам.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/