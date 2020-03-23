Камеры отследят водителей с телефонами за рулем

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Внедрить камеры, которые отследят водителей, использующих за рулем телефон, технически возможно. Вопрос лишь в том, чтобы определить, как именно человек его использует: можно разговаривать по громкой связи и держать в руке телефон с навигатором, рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

О применении камер, способных распознавать использование водителем мобильного телефона, рассказали в ГИБДД. Сейчас новая технология на основе нейросетей и Big Data проходит этап тестирования. Ранее ввести запреты на использование гаджетов за рулем предлагали в Госдуме.

"За рубежом прежде, чем вводят какую-либо систему, придумывают систему обжалования. У нас подобный подход не применяется, и это всегда приводит к массовым непониманиям вопроса. Технически реализовать это возможно, но будут нарушения и проблемы. Если человек пользуется гаджетом, камера не сможет определить, что именно он делает – едет по навигатору с телефоном в руке или разговаривает на громкой связи. Основное применение камер должно быть профилактическое, чтобы люди переходили на гарнитуры, держатели телефонов и другие технологические вещи, которые помогают не отвлекаться за рулем", – рассказал Сергей Канаев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/