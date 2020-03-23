Владимир Синяговский: Такая забота о предпринимателях будет благоприятно воспринята людьми занимающимися бизнесом...

/Общество/

На пленарном заседании спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил Комитету по экономической политике, промышленности, информационному развитию и предпринимательству, совместно с профессиональным сообществом обсудить вопрос об отсрочке кредитов для тех, чей бизнес испытывает проблемы из-за коронавируса.

Во время парламентских слушаний он призвал депутатов обратить внимание на тех, кто построил большие развлекательные, досуговые, торговые центры, гостиничные комплексы на кредитные средства, но сегодня в связи с коронавирусом наполняемости в них нет и им необходимо оказать помощь. Володин предложил Председателю Комитета по экономической политике, промышленности, информационному развитию и предпринимательству Сергею Жигареву обсудить «с профессиональным сообществом, что можно в этом плане сделать, чем помочь».

«Необходимо, может быть, предложить Правительству РФ отсрочить выплату платежей по кредитам, какие?то другие меры поддержки», — заявил Председатель ГД.

Парламентарии поддержали инициативу Председателя ГД Вячеслава Володина.

Депутат ГД от фракции ЕР Владимир Синяговский считает, что предложение спикера Верхней палаты поможет предпринимателям сохранить бизнес и не стать банкротами.

«Последние события связанные с короновирусом могут поставить на грань банкротства не одно предприятие. Люди брали займы в банках, а их вовремя необходимо оплатить. В тех условиях, когда нет оборота средств, сложно изыскать финансы, чтобы платить по банковским кредитам. Поэтому мы и поддержали предложение нашего спикера», – заявил парламентарий.

Он считает, что такая забота о предпринимателях будет благоприятно воспринята людьми занимающимися бизнесом.

Источник: http://gosnovosti.com/2020/03/в-госдуме-предложили-дать-бизнесмена/#more-115341