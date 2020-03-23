Владимир Синяговский: Правительство предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда...

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Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законопроект в котором предусмотрены изменения вносимые в Устав автомобильного транспорта.

Новелла изменяет порядок контроля и подтверждения оплаты проезда, кроме того, запрещено ссаживать из транспорта детей, которые ездят без денег и без сопровождения взрослых.

Депутат Государственной Думы от фракции "Единая Россия", член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский считает, что предлагаемые поправки в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», носят не только правоприменительный, но и морально-этический характер. Комментируя «Госновостям» законопроект он заявил:

– В чём суть проблемы? В последние время участились случаи, когда водители или контролёры высаживали из общественного транспорта детей и подростков, ссылаясь на то, что у них нет билетов на проезд. Происходили эти возмутительные случаи в самых разных российских регионах. Вне зависимости от погодных условий, местоположения машины и возраста ребёнка. Не хочу сейчас останавливаться на моральных характеристиках тех должностных лиц, которые позволяли себе подобные действия. По-моему для нормального человека тут всё очевидно… Но парадокс заключается в том, что с точки зрения формальной, юридической они поступали правильно. Авторы проекта предлагают запретить высаживать детей до 16 лет, едущих в транспорте без сопровождения взрослых.

Конечно, мы должны поддержать предложение коллег. Хотя, на мой взгляд, следует несколько расширить эту категорию и распространить её на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин. Возможно, нам стоит обсудить это на пленарном заседании и учесть при рассмотрении законопроекта.

Кроме того, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Сегодня он регламентируется исключительно федеральными правилами и не учитывает местной специфики. Правительство предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда. Это даст возможность дифференцированного подхода к решению проблемы и расширит полномочия местных органов власти.

Источник: http://gosnovosti.com/2020/03/владимир-синяговский-мы-должны-подде/