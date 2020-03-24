В АТОР рассказали, когда лучше планировать путешествие

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Туристический сезон может начаться только в конце лета или вообще в сентябре, рассказала, рассказала в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России Майя Ломидзе.

"Есть участники рынка-оптимисты и туристы-оптимисты, которые бронируют на лето, но сейчас их уже практически нет. Всплеск спроса на раннее бронирование летних туров был в начале марта. Но после того, как произошла девальвация рубля, объем бронирований по всем направлениям на лето совсем снизился. Дополнительное отягчающее обстоятельство – распоряжение в разных регионах с рекомендациями не выезжать работникам бюджетной сферы и госслужащим. У этого распоряжения, как правило, нет сроков", – рассказала Майя Ломидзе.

Точно сказать, как будет выглядеть летний сезон, пока невозможно. Существует два разных сценария, рассказала исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России.

"Летний сезон может быть очень неплохим, если ситуация с распространением вируса в мире и конкретно в нашей стране не продлится дольше июня. Основной объем бронирований приходится на июль и август. Туристам, которые бронировались на ближайшие даты, операторы предлагают перенос на июль-август. Есть еще совсем печальный сценарий, что сезон начнется в сентябре. Преимущество отдается внутреннему туризму, в основном – Краснодарский край и Сочи. Точное количество туристов предсказать нельзя", – рассказала Майя Ломидзе

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/