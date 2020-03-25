Эксперты рассказали, к чему готовиться на рынке недвижимости

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К концу первого полугодия 2020 года средняя ставка по ипотечному кредитованию может достигнуть 10%. Такой прогноз дала в интервью радио Sputnik младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Некоторые российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам. Другие выжидают и следят за изменениями на рынке. Напомним, 20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне шесть процентов годовых.

"Мы ожидаем, что во втором квартале большинство банков поднимет ставки из-за общего роста стоимости фондирования и из-за роста доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на рынке. Вопрос повышения ставки по ипотеке зависит от стоимости фондирования конкретного банка, например, у госбанков оно более дешевое, соответственно они могут дольше позволить себе более низкие ставки. Чем больше цифровизирована выдача ипотечных кредитов, тем меньше затраты на выдачу каждого конкретного кредита, поэтому банки могут дольше удерживать низкие ставки, жертвуя меньшим уровнем маржи. Мы прогнозируем, что к концу первого полугодия средняя ставка превысит 10%", – рассказала Екатерина Щурихина.

Президент Российской Гильдии Риелторов Арсен Унанян в интервью радио Sputnik дал прогноз относительно спроса на недвижимость из-за падения курса рубля.

"Спрос повысился в ограниченном количестве регионов – Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург. По России больше повысился спрос в виде холодных звонков, когда люди пытаются понять ситуацию на рынке. На текущий момент в экономике достаточно мало денег, особенно у населения, которое планирует вкладывать в недвижимость и покупать для себя. Очередей нет. На основную часть населения, которая является двигателем рынка недвижимости, текущая ситуация никак не повлияла. Реально понимать, повысятся или понизятся цены на недвижимость, можно будет месяца через полтора-два", – считает Арсен Унанян.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/