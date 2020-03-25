Роскомнадзор без Жарова? Объясняем, что это будет 

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Роскомнадзор лишился руководителя в лице Александра Жарова, который перешел на работу в "Газпром-Медиа", но ведомство не лишилось цели. С новым руководством продолжится работа по созданию "суверенного Рунета" и по блокировке пиратских сайтов, но кое-что все-таки изменится, рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в интервью радио Sputnik.

Жаров покинул пост руководителя Роскомнадзора по собственному желанию. Это решение уже принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Кто возглавит ведомство теперь, пока официально не объявлено. По слухам это будет Андрей Липов, который сейчас занимается развитием информационных технологий в администрации президента.

Арсений Щельцин уверен, что кто бы ни пришел на пост главы Роскомнадзора, ему придется продолжить дело Жарова.

"Я думаю, что кардинально ничего не поменяется. Работа Роскомнадзора по созданию "суверенного Рунета" – это очень долгосрочная, серьезная и важная линия. Эта линия сложная, поскольку это делается впервые, но эту работу необходимо доделать. Необходимо создать устойчивый российский интернет", – считает Арсений Щельцин.

Вместе с тем продолжится и борьба Роскомнадзора с пиратскими сайтами. В интервью радио Sputnik Арсений Щельцин рассказал, что при новом руководителе у ведомства может появиться "более мягкая" система блокировок, чем та, что есть сейчас.

"У этой системы есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что противоправный контент, который распространяется быстрее коронавируса, также быстро блокируется. Но у этой системы есть технологические трудности. В списки нехороших IP-адресов попадают хорошие сайты. Это вопрос технологии. Я думаю, что со временем мы увидим более мягкую систему, которая может и быстро блокировать, и быстро разблокировать", – уверен Арсений Щельцин.

Александр Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года. За это время его ведомство наиболее отличилось борьбой с пиратскими сайтами, попытками заблокировать в России мессенджер Telegram и работой над "суверенным Рунетом".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/