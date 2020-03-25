В МВД захотели депортировать иностранцев из спецприемников

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МВД прорабатывает варианты депортации иностранцев, содержащихся в специальных учреждениях в России, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-центр министерства. В этих учреждениях содержатся иностранцы, которые подлежат депортации на Родину, объяснила в интервью радио Sputnik эксперт по вопросам миграции Наталья Власова. Чаще всего туда помещают людей, у которых не определено гражданство или нет денег на дорогу.

"Существуют спецприемники: когда человек подлежит депортации, его сажают туда, пока он не уедет. Чаще всего туда помещают людей, у которых не определено гражданство или нет денег на дорогу. Бывает, что люди сидят там год или даже два. Государство будет тратить деньги и покупать им билеты? Даже если да, остается вопрос, кто их повезет: самолеты не летают. Сообщение закрыто, в аэропортах сидит полно людей и не может улететь. Местные диаспоры начинают проводить работу, чтобы как-то помочь людям, иначе это может способствовать росту криминальности в обществе. Это большая проблема и для мигрантов, и для нашего государства", – считает Наталья Власова.

Сейчас меньше людей из стран СНГ будет подвергаться депортации и выдворению, потому что МВД приняло решение продлевать им сроки пребывания на 90 суток, добавила эксперт по эмиграции.

"Но что они будут делать еще три месяца? Кто-то найдет работу, кто-то не сможет, идут сокращения. Растет армия доставщиков, но компаниям тоже нужны деньги, чтобы оплачивать их труд", – рассказала Наталья Власова.

Напомним, с 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Также в Россию закрыт въезд для иностранцев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/