Почта России запустила сервис отправки посылок по номеру телефона
Новая функция доступна для всех пользователей мобильного приложения Почты России. Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО. Почта России стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу.
Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении Почты России и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные – фамилия и адрес – указываться не будут.
Инновационное решение реализовано для удобства отправки посылок, экономии времени пользователей и повышения лояльности клиентов. Ежедневно новую функцию подключают в мобильном приложении Почты России тысячи пользователей. В условиях сложной эпидемиологической ситуации основной задачей компании является обеспечение граждан качественными и современными почтовыми услугами, а безопасности клиентов и сотрудников уделяется особое внимание.
Техническое преимущество мобильного приложения Почты России заключается в возможности оказания услуг дистанционно – достаточно лишь выбрать нужную опцию и физического присутствия в отделении почтовой связи не потребуется.
«Запуск новой услуги – важный шаг, который мы делаем навстречу нашим клиентам. Сервис уже стал популярен среди пользователей мобильного приложения Почты России и сделал отправку посылок максимально удобной и доступной. Миллионы россиян смогли оценить работу приложения, функционал которого позволяет отследить отправление, найти ближайший пункт выдачи заказа на интерактивной карте, вызвать курьера, оформить и оплатить посылку, получать юридически значимые электронные заказные письма, общаться в онлайн-чате», – отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.
За последние годы доля тех россиян, кто хотя бы раз совершил покупку через смартфон, увеличилась с 2% до 32%. Таким образом, можно сделать вывод, что каждый третий человек в России делает покупки или заказывает услуги посредством своего гаджета.
Россия в этом вопросе активно догоняет мировой рынок, доля мобильных продаж которого составляет 53%, т.е. каждая вторая покупка совершена через современные мобильные устройства. Прогноз на ближайшие годы говорит о росте подобных продаж до 72,9% в 2021 году.