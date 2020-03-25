Почта России запустила сервис отправки посылок по номеру телефона

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Новая функция доступна для всех пользователей мобильного приложения Почты России. Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО. Почта России стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу.

Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении Почты России и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные – фамилия и адрес – указываться не будут.

Инновационное решение реализовано для удобства отправки посылок, экономии времени пользователей и повышения лояльности клиентов. Ежедневно новую функцию подключают в мобильном приложении Почты России тысячи пользователей. В условиях сложной эпидемиологической ситуации основной задачей компании является обеспечение граждан качественными и современными почтовыми услугами, а безопасности клиентов и сотрудников уделяется особое внимание.

Техническое преимущество мобильного приложения Почты России заключается в возможности оказания услуг дистанционно – достаточно лишь выбрать нужную опцию и физического присутствия в отделении почтовой связи не потребуется.

«Запуск новой услуги – важный шаг, который мы делаем навстречу нашим клиентам. Сервис уже стал популярен среди пользователей мобильного приложения Почты России и сделал отправку посылок максимально удобной и доступной. Миллионы россиян смогли оценить работу приложения, функционал которого позволяет отследить отправление, найти ближайший пункт выдачи заказа на интерактивной карте, вызвать курьера, оформить и оплатить посылку, получать юридически значимые электронные заказные письма, общаться в онлайн-чате», – отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

За последние годы доля тех россиян, кто хотя бы раз совершил покупку через смартфон, увеличилась с 2% до 32%. Таким образом, можно сделать вывод, что каждый третий человек в России делает покупки или заказывает услуги посредством своего гаджета.

Россия в этом вопросе активно догоняет мировой рынок, доля мобильных продаж которого составляет 53%, т.е. каждая вторая покупка совершена через современные мобильные устройства. Прогноз на ближайшие годы говорит о росте подобных продаж до 72,9% в 2021 году.