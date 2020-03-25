В Краснодарском крае почтальоны доставляют пенсии и продукты на дом

/Общество/

Ежемесячно через почтальонов и в почтовых отделениях Краснодарского края получают пенсии более 673 тысяч человек, из них 91,4% предпочитают получать пенсии на дому при помощи почтальонов.

Почта дает возможность пенсионерам получать свои выплаты максимально удобно - в установленные сроки и непосредственно на дому. Это избавляет получателя от необходимости идти в банк или искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте сложно. Особенно важен почтовый сервис для граждан из маломобильных групп населения. К тому же, услуга по доставке пенсии на дом является бесплатной.

При получении пенсии клиенту на руки выдается отрывная квитанция, где указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период, виды дополнительных пособий. Таким образом, пенсионеры получают предельно ясную и оперативную информацию по периодам выплат и источникам поступления денежных средств. Такая квитанция выдается только клиентам Почты России.

Кроме того, приход почтальона позволяет пенсионеру, не выходя из дома, получить и другие услуги. Почтальоны доставляют на дом товары первой необходимости. Через работника почты, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ), можно оплатить также коммунальные услуги, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить подписку на периодические печатные издания, страховку. По заявке, оформленной на сайте Почты России, почтальон доставит на дом мелкие пакеты.

На сегодняшний день в отделениях почтовой связи Краснодарского края функционирует 2525 МПКТ. Сервис оплаты платежей с помощью мобильных терминалов очень прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени, и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

В целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения Почта России предлагает всем пенсионерам получать пенсию и пособия на дому. Получить данную услугу можно, позвонив в отделение почтовой связи, обслуживающее почтовый адрес, или обратившись к почтальону, доставляющему пенсию или социальное пособие на дом.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края АО «Почта России»