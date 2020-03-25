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У россиян появился шанс на вторые ипотечные каникулы  

Вторые ипотечные каникулы из-за коронавируса получат не все. Кто именно и при каких условиях сможет ими воспользоваться, рассказал  президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью радио Sputnik

 

 

 

Центробанк (ЦБ) России рекомендовал банкам предоставить заразившимся россиянам всевозможные кредитные льготы. В список послаблений вошли реструктуризация потребительского кредита, отмена начисления неустойки по договору на время болезни и внеочередные ипотечные каникулы.  

Эльман Мехтиев обратил внимание на то, что все эти пункты – просто рекомендации, а не указания к действию. По его словам, только банковские сотрудники будут решать, следовать за ЦБ в вопросе кредитов или нет. 

"Такое решение должен принимать каждый банк. Если речь идет о том, что ипотечные каникулы – это одна история, а послабление из-за заболевания –другая, логично, что можно такую отсрочку дать и дважды. В худшем случае ипотечные каникулы можно дать и трижды, если человек повторно заболеет", – считает эксперт.  

Ипотечные каникулы – это банковская опция, которая позволяет снизить или приостановить выплаты по жилищному кредиту на срок до 6 месяцев. Такая возможность дана россиянам, чтобы было время преодолеть трудную жизненную ситуацию. В обычных условиях ипотечные каникулы можно получить лишь раз.  

 

 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Общество

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