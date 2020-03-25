Клиентам "на карантине" откажут в маникюре

Если сотрудники маникюрного салона видят, что клиент плохо себя чувствует, или он признается, что находится на режиме самоизоляции, необходимо вызвать полицию. Об этом радио Sputnik рассказала администратор одного из московских маникюрных салонов.

Накануне в одном из маникюрных салонов Москвы задержали 26-летнюю девушку, нарушившую карантинный режим. Клиентка сама рассказала, что недавно приехала из Италии и должна соблюдать режим самоизоляции. После этого сотрудники заведения вызвали полицию. Оказалось, что девушка приехала из Италии 8 марта и проходила медицинское обследование в аэропорту. Скорая помощь, которую вызвали правоохранители, не обнаружила признаки заболевания.

Салоны не имеют права обслуживать таких клиентов и обязаны вызвать полицию, иначе заведениям грозит огромный штраф, рассказала радио Sputnik администратор одного из московских маникюрных салонов.

"Сотрудники полиции проинформировали все общественные организации и организации, оказывающие бытовые услуги (в том числе маникюрные салоны – прим. ред.), что если мы видим, что клиент плохо себя чувствует или он признается, что он на карантине, мы должны вызвать полицию. Мы просто говорим клиенту, что не имеем права обслуживать клиентов, которые находятся на карантине. Полиция обязала вызывать их, если они узнают что не вызвали, на салон накладывается огромный штраф", – рассказала администратор салона.