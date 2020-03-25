Депутат ГД РФ от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Владимир Синяговский: «Спокойствие – это половина здоровья. Терпение – это начало выздоровления!»

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Владимир Синяговский высказал свое мнение о ситуации в связи с распространением коронавируса в России.

«Сегодняшняя эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавируса требует от нас особой ответственности. Эта проблема касается каждого. Мы все следим за цифрами, и, думаю, нет необходимости объяснять всю серьёзность ситуации.

Какие меры необходимо предпринимать в первую очередь? Основная опасность состоит в том, с какой скоростью распространяется инфекция. И даже, если у вас нет ярко выраженных симптомов заболевания – вы можете оказаться «носителем» вируса и подвергать опасности заражения окружающих. Основная группа риска – люди старшего возраста, а также граждане с пониженным иммунитетом. К ним в эти дни необходимо проявлять повышенное внимание.

По-моему мнению, меры, которые предпринимаются федеральной и региональной властью вполне оправданы и основаны на общемировой практике и рекомендациях специалистов-эпидемиологов. Они просты и хорошо известны. Прежде всего – соблюдать правила личной гигиены, как можно чаще мыть руки, использовать антисептики и медицинские маски. Избегать общественных мест, как можно реже выходить из дома, переходить на дистанционный режим работы и обучение через платформы удаленной связи. В большинстве российских регионов сегодня принимаются соответствующие меры. Но, нужно понимать, даже самые строгие противоэпидемиологические меры не могут работать только благодаря запретам и призывам властей. Каждый должен понять – ответственность и дисциплина наше главное оружие в борьбе с инфекцией.

Поговорите со своими родителями, бабушками и дедушками. Объясните, почему сегодня им необходимо соблюдать режим самоизоляции. Привезите им все необходимое, звоните и пишите почаще. Говорите, что вы их любите, и сообщайте приятные новости. Не верьте слухам, и комментариям различных псевдо специалистов, которых сегодня очень много в Интернете. Существуют официальные данные и рекомендации. Вот к ним следует отнестись со всей серьёзностью. Не следует поддаваться панике. Не так страшен вирус, чтобы дать ему парализовать жизнь. Нет причин скупать годовой запас продуктов. Поверьте ситуация находится под контролем. Великий врач Авицена сказал: «Паника – это половина болезни. Спокойствие – это половина здоровья. Терпение – это начало выздоровления!». Думаю, к столь авторитетному мнению стоит прислушаться.»

Источник: http://gosnovosti.com/2020/03/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D0%B4-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/