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По запросу депутата Городской Думы 6 созыва 8 округа Козырева Виталия Александровича ООО «Дорожник»выполняло замеры для составления дефектной ведомости и определения объемов работ по ремонту асфальтового покрытия проездов между домами, замены бордюр.

Представитель ООО «Дорожник» Ужевенко Максим Викторович внимательно выслушивал жителей округа и записывал их просьбы. Житель дома 18 «А»ул. Свердлова Азацкий Валерий Иванович просил сделать тротуар вдоль дома, так как люди выходя из подъезда, сразу попадают на проезжую часть, то есть под колеса автомобилей. Максим Викторович обследовал территорию двора. Чтобы сделать тротуар необходимо смещать проезд вправо, для этого надо спилить деревья, что добавляет значительную сумму в стоимость работ и тротуар по стоимости будет «Золотым». Поэтому Максим Викторович предложил более экономичный вариант решения проблемы проезда большого количества транспортных средств вдоль дома. После ремонта асфальтового покрытия, сделать три «лежачих полицейских» на проезде вдоль дома.