Путин: Длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни

/Общество/

- Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни.

Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Заявил Владимир Путин в своём обращении к нации.

Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.

Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А, меня это не коснется!» Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома.